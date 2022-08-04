Киев, , 06:38 — REGNUM Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Россию назвал «отвратительным» президент Украины Владимир Зеленский и обвинил немецкого политика в работе на Москву. Об этом 4 августа заявил сам Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению украинского лидера, «просто отвратительно», когда бывшие лидеры сильных и значимых государств, приверженных европейским ценностям, работают на Россию, которая, по словам Зеленского, выступает против этих ценностей.

Речь идёт о визите Шрёдера в Москву в конце июля, во время которой он встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос энергетического кризиса в Европе. Кроме того, Шрёдер отметил, что говорил с российским лидером и о ситуации на Украине. Экс-канцлер Германии заявил о готовности Москвы к переговорам с целью разрешения украинского кризиса.

При этом президент Украины Зеленский утверждает, что Россия, якобы, не хочет диалога с Киевом, поэтому украинскому народу надо продолжать борьбу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский захотел напрямую поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином и призвать его повлиять на Россию политически и экономически.

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