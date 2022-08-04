Нанкин, Китай, , 06:35 — REGNUM В первой половине 2022 года число владельцев электромобилей и прочих транспортных средств на новых источниках энергии в провинции Цзянсу на востоке Китая достигло 698 732 единиц, что на 94,86% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль Toyota BP63Vincent

По данным управления дорожной полиции КНР, к концу июня количество электромобилей в провинции достигло 607 590 единиц, что составляет 86,96% от общего числа транспортных средств на новых источника энергии. Количество зарегистрированных электромобилей выросло на 136,6% в годовом исчислении и превысило 200 000 единиц в первой половине года, что составляет 21,9% от общего числа вновь зарегистрированных автомобилей.

По данным провинциального департамента промышленности и информационных технологий, Цзянсу стремится увеличить годовой объем производства электромобилей до 500 000 единиц к 2025 году, и ожидается, что к 2035 году объем производства составит более половины от общего объема производства автомобилей.

Сектор аккумуляторных батарей в Цзянсу в последние годы переживает бурный рост. Чанчжоу, производственный центр провинции, может похвастаться более чем 80 предприятиями по производству аккумуляторных батарей, а его промышленный масштаб достигает 70 млрд юаней (около $10,3 млрд).