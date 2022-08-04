Тирана, , 06:46 — REGNUM Премьер-министр Албании 3 августа прокомментировал смерть семилетнего ребенка, сбитого катером полицейского во время отдыха на пляже в Химаре.

Эди Рама U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал правосудие наказать убийцу ребенка, присудив ему высшую меру наказания.

«Вчерашняя трагедия поразила всех от мала до велика и породила тяжелое чувство беспокойства, но полиция принимает все меры для преодоления вызова предоставления гарантий правового порядка и не только на дороге, но и в водном пространстве». Эди Рама

Политик назвал обоснованными мерами увольнение всего управления по контролю за прибрежной полосой в городе Влёра и установление усиленного контроля за водными судами.

При этом Рама осудил использование убийства ребенка в политических целях со стороны оппозиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры выложили в Сеть переписку премьер-министра Албании