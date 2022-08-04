Тирана, 4 августа 2022, 06:46 — REGNUM Премьер-министр Албании 3 августа прокомментировал смерть семилетнего ребенка, сбитого катером полицейского во время отдыха на пляже в Химаре.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал правосудие наказать убийцу ребенка, присудив ему высшую меру наказания.
Политик назвал обоснованными мерами увольнение всего управления по контролю за прибрежной полосой в городе Влёра и установление усиленного контроля за водными судами.
При этом Рама осудил использование убийства ребенка в политических целях со стороны оппозиции.
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