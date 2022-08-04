Премьер-министр Албании призвал правосудие наказать убийцу ребенка
Тирана, 4 августа, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании 3 августа прокомментировал смерть семилетнего ребенка, сбитого катером полицейского во время отдыха на пляже в Химаре.
U.S. Department of State
Эди Рама
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал правосудие наказать убийцу ребенка, присудив ему высшую меру наказания.
«Вчерашняя трагедия поразила всех от мала до велика и породила тяжелое чувство беспокойства, но полиция принимает все меры для преодоления вызова предоставления гарантий правового порядка и не только на дороге, но и в водном пространстве».
Политик назвал обоснованными мерами увольнение всего управления по контролю за прибрежной полосой в городе Влёра и установление усиленного контроля за водными судами.
При этом Рама осудил использование убийства ребенка в политических целях со стороны оппозиции.