Пекин, , 06:30 — REGNUM Инклюзивный финансовый сектор Китая поддерживал быстрый рост кредитования с конца июня 2021 года по конец июня 2022 года, поскольку страна наращивает кредитную поддержку реального сектора экономики, говорится в отчете центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

По данным Народного банка Китая, непогашенные кредиты в юанях для целей инклюзивного финансирования достигли 29,91 трлн юаней (около $4,43 трлн) к концу июня, увеличившись на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. В первой половине 2022 года непогашенные кредиты на инклюзивное финансирование в стране увеличились на 3,41 трлн юаней.

Согласно отчету, в сфере инклюзивного финансирования объем выданных малых и микрокредитов увеличился на 23,8% с конца июня 2021 года по конец июня 2022 года.