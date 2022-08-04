Пекин, 4 августа, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Кредиты Китая сельским районам, домашним хозяйствам и сельскохозяйственному сектору показали устойчивый рост в первой половине года, говорится в отчете центрального банка страны, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному Народным банком Китая, к концу июня непогашенные кредиты, связанные с сельским хозяйством в юаневом исчислении и иностранной валюте достигли 47,1 трлн юаней ($6,98 трлн), что на 13,1% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, объем кредитов вырос на 4,07 трлн юаней в первом полугодии, что на 1,05 трлн юаней больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец июня остаток кредитов для фермеров вырос на 11,9% по сравнению с предыдущим годом, в то время как для сельского хозяйства и сельских районов (округа и ниже) вырос на 9,2% и 13% в годовом исчислении, соответственно.