Пекин, 4 августа, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Китай обнародовал план содействия «зеленому» росту в промышленном секторе в попытке помочь стране достичь своей цели по сокращению выбросов углерода, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

К 2025 году потребление энергии на единицу добавленной стоимости промышленными предприятиями с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,96 млн) сократится на 13,5% по сравнению с 2020 годом, согласно плану, опубликованному Министерством промышленности и информационных технологий, национального развития и реформ страны. Комиссия и Министерство экологии и охраны окружающей среды.

В плане отмечается, что будут предприняты усилия по содействию оптимизации и модернизации промышленных структур, сдерживанию слепого развития низкоуровневых проектов с высоким энергопотреблением и высокими выбросами, а также развитию экологически чистых и низкоуглеродных отраслей промышленности.

Согласно плану, к 2030 году доля транспортных средств, работающих на новой энергии и чистой энергии, достигнет примерно 40% от общего числа новых транспортных средств, а интенсивность выбросов углекислого газа легковыми и коммерческими автомобилями снизится на 25% и 20% соответственно по сравнению с 2020 годом.

В плане говорится, что цифровые технологии будут и далее использоваться для расширения возможностей «зеленой» и низкоуглеродной трансформации промышленного сектора с ускорением темпов применения и продвижения цифровых низкоуглеродных решений.