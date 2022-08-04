Токио, 4 августа, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Японские компании Mitsui и Mitsubishi 4 августа заявили, что изучают решение правительства России о создании нового, российского оператора проекта «Сахалин-2» и примут решения о дальнейшем участии в проекте после консультаций с партнёрами и правительством Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

По словам представителя NHK, которые приводит канал, в настоящее время в компании анализируют «содержание и влияние» документа правительства России.

Mitsui «Мы продолжим обсуждать (ситуацию) с заинтересованными сторонами, включая правительство Японии и партнёров, и будем реагировать соответствующим образом».

О подобном подходе к вопросу заявили и в компании Mitsubishi.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония заявила США о своём намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2», поскольку иначе Россия «получит гигантскую прибыль».