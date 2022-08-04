Брюссель, 4 августа, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Китай не имеет оснований для использования визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве повода для начала «агрессивной военной деятельности». Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе», — заявил он.

Боррель добавил, что считает нормой визиты западных законодателей на спорные территории. По его словам, это является «рутинным процессом» для представителей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.