Пекин, 4 августа, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая немного выросли на прошлой неделе, показали данные Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, с 22 по 28 июля индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 123,33 пункта, увеличившись на 0,3 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, упала на 2,2% до 29,64 юаня (около $4,39) за кг, в то время как цена на яйца составила 10,3 юаня за кг, увеличившись на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Средняя оптовая цена на 19 основных овощей, отслеживаемая правительством, выросла на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей, а на шесть ключевых видов фруктов снизилась на 1%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков. Он обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты и продукты животноводства.