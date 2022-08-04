Благовещенск, , 06:22 — REGNUM В Амурской области на границе с Китаем задержали крупную партию фруктов. Проверку на безопасность проходили порядка 4 тонн нектаринов и более 600 кг манго, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нектарины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте также: В Екатеринбург завезли цветы с опасным вирусом из Колумбии

В партиях обнаружена тутовая щитовка — опасный вредитель плодовых деревьев. Тем не менее, фрукты разрешили продавать в Приамурье, так как личинки быстро погибают на сухих плодах, а взрослые особи вредителя не могут передвигаться быстро.

«На этом основании и в соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений манго и нектарины свежие выпущены в оборот. Тутовая щитовка для человека не опасна. Фрукты, как и любые другие, перед употреблением необходимо лишь тщательно промыть», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге задержали партию гвоздик, заражённых опасным вирусом. Цветы пытались завезти из Колумбии.