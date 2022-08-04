Скопье, , 06:33 — REGNUM В министерстве иностранных дел и министерстве обороны Северной Македонии 3 августа выступили с совместной декларацией в ответ на заявление Официального представителя МИД России Марии Захаровой, назвавшей «ошибкой македонского руководства» отправку танков T-72 на Украину.

Мария Захарова Tvc.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Северной Македонии подчеркнули, что «Республика Северная Македония является суверенным государством, которое принимает решения независимым образом и руководствуется принципами соблюдения международного права, Устава ООН, принципами и рекомендациями ОБСЕ во имя защиты европейской архитектуры безопасности и глобальной стабильности».

В заявлении отмечается, что Северная Македония поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает специальную военную операцию России, а потому приняла уже несколько решений об оказании военно-технической помощи Киеву.

Отдельной строкой прописана лояльность Северной Македонии своим союзникам по НАТО, который в Скопье назвали «гарантом мира и безопасности стран-членов».

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