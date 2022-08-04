Чанчунь, Китай, , 06:21 — REGNUM Экономическая деятельность в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая неуклонно развивалась в течение последнего десятилетия, при этом была оптимизирована промышленная структура и улучшена деловая среда, сообщает агентство Синьхуа.

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Цзилинь стремится развивать три основные отрасли промышленности, включая автомобильную промышленность, пищевую промышленность и экологический туризм. В 2021 году валовой внутренний продукт провинции вырос на 6,6% в годовом исчислении и привлек более 10 000 высококвалифицированных специалистов.

Согласно пресс-брифингу, прошедшему здесь 1 августа, за последние 10 лет Цзилинь наращивал свои мощности по производству зерна, и вот уже девять лет подряд годовой объем производства зерна превышает 35 млн тонн. Кроме того, производство зерна в Цзилине в 2021 году достигло примерно 40,39 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2012 году.

Обладая более чем 3 млн субъектов рынка, провинция будет продолжать создавать эффективную и благоприятную деловую среду в интересах предприятий. Тем временем процесс создания цифрового правительства ускорится и придаст мощный импульс активизации и развитию.