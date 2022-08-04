Куала-Лумпур, 4 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 995 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 5330 носителей SARS-CoV-2, причем 13 из них прибыли в королевство из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 692 800 случаев заражения коронавирусом нового типа.

К настоящему времени в королевстве уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 610 282 пациента. Сейчас в Малайзии числится 46 523 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 49 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.