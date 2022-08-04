Шэньчжэнь, Китай, , 06:18 — REGNUM Южно-китайский мегаполис Шэньчжэнь допустил полностью автономные транспортные средства к выезду на определенные дороги, поскольку вступили в силу местные правила в отношении интеллектуальных и подключенных к интернету транспортных средств, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотный автомобиль (сс) Frank Derks

Полностью автономные автомобили без водителей могут ездить по дорогам в зонах, определенных местным департаментом организации дорожного движения. Постановление также устанавливает правила ответственности в случае дорожно-транспортных происшествий с участием автономных транспортных средств с водителями или без них.

Базирующийся в Шэньчжэне стартап по автономному вождению DeepRoute. ai провел дорожные испытания в центре Шэньчжэня. Один беспилотный автомобиль компании проехал 9,6 км примерно за полчаса.

Главный исполнительный директор DeepRoute. ai Максвелл Чжоу заявил, что новые правила помогут компаниям, занимающимся автономным вождением, повысить уровень своих технологий и ускорить коммерциализацию автономного вождения. По словам Чжоу, компания дополнительно оптимизировала алгоритм и изменила стратегию безопасности для дорожных испытаний.