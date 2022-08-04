Пекин, 4 августа, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Китай рассматривает возможность разрешения иностранным многонациональным группам создавать финансовые компании, в рамках нового шага в обеспечении открытости, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Иностранные многонациональные группы смогут создавать финансовые компании напрямую или через инвестиционные компании, финансируемые из-за рубежа, созданные в Китае, согласно проекту документа, опубликованного Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. В проекте те же условия доступа на рынок применяются к финансируемым из-за рубежа финансовым компаниям и китайским коллегам.

В документе, который в настоящее время открыт для общественного мнения, внесены изменения в положения в таких областях, как требования к доступу на рынки и регулирование бизнеса.

Финансовый порог для создания финансовой компании был повышен в соответствии с экономическим статусом Китая, с более высокими требованиями к активам, доходам, прибыли и оплаченному капиталу для корпоративных групп-кандидатов, согласно проекту документа.