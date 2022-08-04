Истра, Московская область, 4 августа, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Открытое горение полностью ликвидировано на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре (Московская область). Об этом 4 августа сообщает ГУ МЧС по региону.

Иван Коновалов ИА REGNUM Горит склад Ozon в Подмосковье

Уточняется, что локализация пожара произошла в 21:17 мск на площади 55 тыс. кв. метров. А в 05:45 мск была заявлена ликвидация открытого горения. На месте пожара работают два вертолёта Ка-52, для ликвидации пожара привлечены 133 человека и 45 единиц техники.

Напомним, пожар на складе Ozon в Истре начался 3 августа. В здании склада произошло обрушение кровли и стен на площади 22 тыс. кв. метров. В результате пожара погиб один человек, пострадали 13 человек.

Ущерб из-за пожара на складе Ozon в подмосковном городе Истре составляет 17 млрд рублей. Версия поджога склада рассматривается в качестве основной причины возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на складе интернет-магазина Ozon в городе Истре.