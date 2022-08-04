Москва, 4 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В четверг, 4 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дмитрий Староверов Жара в Москве

В ночь на 5 августа в Москве также без осадков. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер восточный 4−9 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В пятницу, 5 августа, днём в столице ожидается +30… +32 °C, по области +28… +33 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды.

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