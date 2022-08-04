Приштина, 4 августа 2022, 06:05 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 2 августа сообщил о намерении приехать в Брюссель на встречу с косовским премьер-министром Альбином Курти.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, неофициально встреча запланирована на 18 августа.
По словам сербского президента, он ничего не ждет от переговоров с Курти.
Политик отметил, что в ходе обострения 31 июля и 1 августа сербы «пережили два трудных дня, и я боюсь, что впереди еще много трудных дней».
Читайте ранее в этом сюжете: Вучич рассказал, почему албанские сепаратисты в Косово не правы