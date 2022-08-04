Приштина, Сербия, 4 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 2 августа сообщил о намерении приехать в Брюссель на встречу с косовским премьер-министром Альбином Курти.

Иван Шилов Альбин Курти и Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, неофициально встреча запланирована на 18 августа.

По словам сербского президента, он ничего не ждет от переговоров с Курти.

Александр Вучич «Я поеду в Брюссель, мне не сложно. Я ничего не жду. Каждый, кто думает, что с Курти можно сохранить мир, очень ошибается, по моему мнению. Я знаю, с кем имею дело».

Политик отметил, что в ходе обострения 31 июля и 1 августа сербы «пережили два трудных дня, и я боюсь, что впереди еще много трудных дней».