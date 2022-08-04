Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих президентских выборах в 2024 году. Такое заявление сделал 3 августа ведущий Fox News Карл Роув в программе «Прайм-тайм Джесси Уоттерса».

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Роува, Демократическая партия не допустит выдвижения кандидатуры Байдена и попросту не будет выдвигать на пост главы Белого дома человека в возрасте 82 лет, которому уже сложно связывать слова в речи.

«Демократы покончили с президентом Байденом. Он не собирается быть кандидатом от Демократической партии. Он не собирается участвовать в гонке», — подчеркнул Роув.

Как пояснил ведущий Fox News, будет найден демократ-политик, который будет выступать против переизбрания действующего президента США. Этот политик выступит за смену поколений и избиратели поддержат его, он наберёт много голосов, так как здоровье и общее состояние Байдена не станет лучше за оставшиеся полтора года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США растёт число демократов, которые против переизбрания Байдена на второй срок.

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