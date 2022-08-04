Архаринский район, , 05:55 — REGNUM Режим повышенной готовности введён в Амурской области в связи с предстоящими ливнями, которые ожидаются 5 и 6 августа. Спасатели готовы оказывать помощь населению в случае подтоплений, сообщил телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ливень

Читайте также: В Приамурье объявили штормовое предупреждение и ждут сильных дождей

В Архаринском районе введён режим ЧС. Туда, а также в Магдагачинский и Зейский районы направлены группы спасателей. Бригады снабжены моторными лодкам, гидрокостюмами и всем необходимым для оказания помощи.

«5 и 6 августа в Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, шквалистый ветер до 23 м\с, по северо-западным районам продолжительный дождь. Возможен подъем уровней воды на малых реках с выходом воды на пойму», — отметили в амурском центре ГЗ и ПБ.

Муниципалитетам рекомендовано предпринять всё возможное для предупреждения возникновения ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье восстанавливается после ливней и гроз, которые прошли 2 августа. В посёлке Архара сорвало крыши с трёх многоквартирных домов, в школе посёлке Иса Селемджинского района повреждена кровля школы.