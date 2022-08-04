Токио, 4 августа, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Посол России в Японии Михаил Галузин 4 августа возложил цветы к мемориалу жертвам американской атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Галузин, участвующий в Хиросиме в памятных мероприятиях, также выступит на круглом столе, посвящённом проблемам ядерного разоружения и контроля над вооружениями. В обсуждении, которое проводится при поддержке российского диппредставительства, также примут участие председатель японской общественно-политической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура, представители общественно-политических и академических кругов, а также потомки местных жителей, которые пережили американские атомные бомбардировки.

Напомним, Вооружённые силы США в самом конце Второй мировой войны осуществили лишённые какого-либо военного смысла атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, что стало единственным в истории человечества случаем боевого применения ядерного оружия.

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