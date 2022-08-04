Вашингтон, 4 августа, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не могут бесконечно рассчитывать на лояльность Евросоюза в вопросе противостояния с Россией. Об этом заявили эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в газете Newsweek.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

По их мнению, энергетический кризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, привел к снижению уровня жизни и росту инфляции в европейских странах. В ряде государств это уже привело к отставкам в правительствах, а также к забастовкам. Эксперты не исключают, что жители европейских стран будут всё чаще бастовать по мере усугубления экономического кризиса в будущем.

При этом, отмечают авторы статьи, Вашингтон по-прежнему продолжает рассчитывать на Европу в вопросе противостояния с Россией. Однако такое отношение не может длиться бесконечно. Эксперты отмечают, что Евросоюз может столкнуться с гораздо большим кризисом зимой 2022–2023 годов, вызванным нехваткой энергоносителей, которые раньше поставлялись из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев назвал единственный способ ЕС избежать энергетической катастрофы в будущем. По его словам, Евросоюзу необходимо отказаться от антироссийских санкций для решения энергетического кризиса.