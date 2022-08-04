Москва, 4 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Для реализации проекта «Сахалин — 2» будет создано новое ООО, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин 2 августа. Уставной капитал ООО «Сахалинская Энергия» составит 10 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Лукашевич Сахалин

Читайте также: Чёткий сигнал властей России: о национализации имущества «Сахалин Энерджи»

Управляющий новым ООО должен будет направить уведомление акционерам компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд» о создании общества.

Доля ООО «Газпром Сахалин холдинг» в новой компании составит чуть более 50%. Оставшаяся доля будет принадлежать ООО «Сахалинская энергия».

Управляющим общества Мишустин назначил Андрея Олейникова.

К новой компании переходят все права и обязанности по соглашению о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенному 22 июня 1994 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии намерено сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2». Об этом 16 июля заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, написало Nikkei.

Передача имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государства — это фактически первый реальный пример национализации имущества компании добывающего сектора, имеющей собственников из так называемых «недружественных стран», заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.