Якутск, , 05:46 — REGNUM В Якутии число возгораний на природных территориях уменьшилось до 82. За сутки потушили десять лесных пожаров, локализовали — шесть и не обнаружили ни одного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в оперативном штабе региона.

Лесные пожары МЧС

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Тушат в регионе 14 возгораний, их общая площадь составляет почти 41 тыс. га. Всего в республике охвачены огнём более 240 тыс. га. Более 30 очагов насчитывается в Алданском районе республики.

В борьбе с лесными пожарами задействован 1 131 человек. В республике продолжают наращивать силы. И ожидают прибытия ещё 90 сотрудников лесопожарных служб из Читы и Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Якутии потушили двадцать возгораний. Общее количество очагов на природных территориях республики снизилось до 86.