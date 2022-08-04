Гавана, , 05:25 — REGNUM Центральный банк Кубы с 4 августа устанавливает официальный курс доллара США на уровне 120 кубинских песо, что пятикратно превышает действовавший до сих пор курс, составлявший 24 песо за $1. Об этом со ссылкой на министерство экономики и планирования Кубы сообщает государственное телевидение.

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Также 4 августа будет возобновлена запрещённая более года покупка наличных долларов США банками страны.

министр экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль Фернандес «Мы начнём покупку иностранной валюты… в том числе наличных долларов США… Продажа начнётся позже».

Установленный в ходе прошлогодней денежной реформы официальный обменный курс на уровне 24 кубинских песо за $1, на фоне пандемии коронавируса и сокращения туристического потока привёл к резкому сокращению поступлений иностранной валюты и её дефициту в банках Кубы. Цена доллара на чёрном рынке при этом достигала 110 песо.

Как сообщало ИА REGNUM, в банкоматах Кубы начали принимать банковские карты платёжной системы «Мир», с помощью которых можно снять наличные песо.

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