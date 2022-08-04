Токио, , 05:20 — REGNUM Японская корпорация Mitsubishi Gas Chemical намерена утроить выпуск в США химикатов, необходимых для производства полупроводников, в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщает газета Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, корпорация вложит около 50 млрд иен (около $372 млн) для того, чтобы нарастить производства перекиси водорода высокой степени очистки. Этот продукт необходим для производства современных полупроводников. При этом на корпорацию Mitsubishi Gas Chemical приходится около половины мирового рынка перекиси водорода с высокой степенью очистки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля тайваньская компания TSMC объявила о завершении строительства зданий завода в США по производству микросхем. Предполагается, что предприятие начнет свою работу в начале 2024 года.

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