Киев, , 05:13 — REGNUM Прямые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином захотел провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Глава Украины рассказал 3 августа в интервью китайскому изданию South China Morning Post.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский уточнил, что один раз он уже общался с китайским лидером около года назад. После начала российской спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином, но до сих пор каких-либо переговоров не было.

Как указал украинский президент, было бы полезно пообщаться с Си Цзиньпином, в том числе на тему ситуации вокруг Украины. Зеленский считает, что китайский лидер может повлиять политически и экономически на Россию, так как КНР является страной с мощнейшей экономикой. По мнению украинского президента, без китайского рынка Россия почувствовала бы себя в полной изоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский призвал правительство и народ Китая выступить против России в украинском конфликте.

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