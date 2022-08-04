Киев, 4 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Прямые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином захотел провести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава Украины рассказал 3 августа в интервью китайскому изданию South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский уточнил, что один раз он уже общался с китайским лидером около года назад. После начала российской спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином, но до сих пор каких-либо переговоров не было.

Как указал украинский президент, было бы полезно пообщаться с Си Цзиньпином, в том числе на тему ситуации вокруг Украины. Зеленский считает, что китайский лидер может повлиять политически и экономически на Россию, так как КНР является страной с мощнейшей экономикой. По мнению украинского президента, без китайского рынка Россия почувствовала бы себя в полной изоляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский призвал правительство и народ Китая выступить против России в украинском конфликте.