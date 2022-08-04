Монтеррей, Мексика, , 04:53 — REGNUM На северо-востоке Мексики молодая женщина осталась живой при падении с 14-го этажа строящегося здания. Об этом 3 августа сообщает телеканал Televisa.

Стройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Уникальный случай произошёл в городе Монтеррей в штате Нуэво-Леон. По предварительным данным, работающая уборщицей женщина находилась в служебном помещении на 14-м этаже строящегося здания, когда под ней обвалился временный деревянный пол. Женщина падала около 30 метров до уровня четвёртого этажа, где её с множественными травмами, но в сознании обнаружили спасатели. В настоящее время избежавшая практически неизбежной гибели женщина находится в городской больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

По предварительной версии, причиной произошедшего является нарушение правил безопасности, допущенное строителями.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи выясняют обстоятельства гибели гида туристической группы во время сплава по реке Опала на Камчатке.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке во время сплава по реке погиб гид туристической группы