Сеул, , 04:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 107 894 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Скорая помощь в Южной Корее в период пандемии Busan.go.kr

По его данным, 435 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. При этом в Южной Корее уже три дня подряд выявляют более 100 тыс. инфицированных ежесуточно. Центр отмечает, что такие высокие показатели ранее фиксировались лишь в апреле 2022 года.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло20 160 154. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 144 человека.