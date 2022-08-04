Петропавловск-Камчатский, 4 августа, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели гида туристической группы во время сплава по реке Опале на Камчатке проверяют следователи. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета России по Камчатскому краю.

Gengiskanhg Сплав на рафте

Трагедия произошла в Усть-Большерецком районе, где 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в регион в качестве гида группы туристов из Московской области, сопровождал туристическую группу, следуя пешим и водным маршрутом. Во время сплава по реке Опале 1 августа мужчина почувствовал себя плохо и скончался.

Уточняется, что в составе группы было 15 человек, в том числе семеро детей в возрасте от восьми до 15 лет. Группа была согласно правилам зарегистрирована в региональном отделении МЧС. Туристы оказались в непростой ситуации, им пришлось несколько дней добираться до ближайшего населённого пункта. Лишь вечером 3 августа одному из участников похода удалось связаться с оперативными службами. Сейчас всем туристам оказана необходимая помощь, они вне опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время сплава по реке Иркут в Забайкалье перевернулись две лодки с туристами.