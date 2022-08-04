Вашингтон, 4 августа 2022, 04:17 — REGNUM Госдепартамент США заявил о своей обеспокоенностью в связи с вооружёнными столкновениями в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта предотвратить эскалацию насилия. Об этом говорится в распространённом 3 августа заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России вечером 3 августа заявило, что вооружённые силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в районе высоты Сарыбаба.
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