Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Госдепартамент США заявил о своей обеспокоенностью в связи с вооружёнными столкновениями в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта предотвратить эскалацию насилия. Об этом говорится в распространённом 3 августа заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Нед Прайс «США глубоко обеспокоены сообщениями о столкновениях в Нагорном Карабахе и внимательно следят за информацией об интенсивных боях… а также о раненых и погибших. Мы призываем немедленно принять меры по снижению напряжённости и предотвращению эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России вечером 3 августа заявило, что вооружённые силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в районе высоты Сарыбаба.

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