Вашингтон, 4 августа, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил о своей обеспокоенности в связи с вооружёнными столкновениями в Нагорном Карабахе и призвал стороны конфликта предотвратить эскалацию насилия. Об этом говорится в распространённом 3 августа заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

Нед Прайс «США глубоко обеспокоены сообщениями о столкновениях в Нагорном Карабахе и внимательно следят за информацией об интенсивных боях… а также о раненых и погибших. Мы призываем немедленно принять меры по снижению напряжённости и предотвращению эскалации».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России вечером 3 августа заявило, что Вооружённые силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в районе высоты Сарыбаба.

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