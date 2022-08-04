Лондон, , 04:14 — REGNUM Международные правовые нормы и военное право нарушают украинские военнослужащие, размещая вооружение в школах, детских садах и больницах городов, подвергая при этом риску жизни мирных жителей. Об этом сказано в опубликованном 4 августа докладе правозащитной организации Amnesty International.

Amnesty International Torbenrick.eu

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар уточнила, что организацией были задокументированы случаи, когда украинские военные в населённых пунктах подвергали риску мирное население и нарушали военное право.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — указала Каламар.

В частности, в докладе отмечается, что были зафиксированы случаи нанесения ударов украинскими войсками из жилых построек, а также размещения ими вооружения на территории объектов гражданской инфраструктуры. Эвакуация населения из соседних зданий при этом военным командованием не осуществлялась. Такие случаи были зарегистрированы организацией в 19 населённых пунктах Украины.

Также уточняется, что в 22 из 29 школ, которые посетили специалисты Amnesty International на юго-востоке Украины, размещался либо личный состав ВСУ, либо вооружение и военная техника. В крупных городах, таких, как Одесса, украинские военные размещали технику в густонаселённых кварталах, не заботясь о том, что в случае ответного удара российских войск возможны потери среди гражданских лиц. В Бахмуте же ВСУ использовали для своих нужд здание университета.

Напомним, Amnesty International — неправительственная организация, чья миссия состоит в «проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека». Финансируется, в числе прочих структур, Госдепом США, Еврокомиссией и властями Великобритании.

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