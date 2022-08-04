Вашингтон, 4 августа, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер может стать новым пресс-секретарем американского минобороны, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По их данным, Райдер ранее занимал пост главы пресс-службы действующего шефа Пентагона Ллойда Остина, когда тот возглавлял Центральное командование США в 2013–2016 годах. Также в 2017–2019 годах Райдер был представителем комитета начальников штабов.

Источники утверждают, что Райдер в ближайшее время будет находиться на военной службе. При этом в Пентагоне считают, что будет «потенциально деликатная» ситуация, когда на вопросы журналистов будет отвечать военнослужащий в форме. Однако телеканал указывает, что подобное в истории Пентагона происходит не впервые.