Пермь, 4 августа 2022, 03:56 — REGNUM Гостендер по выбору подрядчика для долгостроя из Пермского края признан не состоявшимся, так как «на участие в закупке подана только одна заявка». Контракт в итоге предложен единственному участнику, которого и признали победителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.
Достраивать комплекс жилых домов на улице Карпинского, 108 в Перми (четвертая очередь строительства) будет ООО СК «Высотспецстрой» из Москвы.
В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована с июня 2005 года. Владелец — Сурхо Эльмурзаев. Компания была исполнителем более десятка госконтрактов.
Напомним, работы по объектам в Перми победитель должен завершить не позднее 13,4 месяца с даты старта. Цена контракта превышает 492 млн рублей.