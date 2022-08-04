Пермь, 4 августа, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Гостендер по выбору подрядчика для долгостроя из Пермского края признан не состоявшимся, так как «на участие в закупке подана только одна заявка». Контракт в итоге предложен единственному участнику, которого и признали победителем, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Достраивать комплекс жилых домов на улице Карпинского, 108 в Перми (четвертая очередь строительства) будет ООО СК «Высотспецстрой» из Москвы.

Напомним, работы по объектам в Перми победитель должен завершить не позднее 13,4 месяца с даты старта. Цена контракта превышает 492 млн рублей.