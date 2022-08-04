Москва, , 03:50 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 9% (на 8433 га) и, по данным на утро 4 августа, составляет 102 088 га, впервые с конца июня превысив 100 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 3 августа в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 6068 га. На 00:00 мск 4 августа на территории РФ действовало 116 лесных пожара на площади 102 088 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 3834 человека, 284 единицы техники и 38 самолётов и вертолётов. Ещё 79 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (45 514 га), в Магаданской области (19 854 га) и Ханты-Мансийском автономном округе (19 409 га).

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России за предшествующие сутки увеличилась на 7,2% (на 6291 га) и, по данным на утро 3 августа, составляла 93 655 га.

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