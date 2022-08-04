Москва, , 03:42 — REGNUM Арбитраж Москвы назначил дату первого заседания по иску Сбербанка к его бывшей «дочке» — АО «Международный резервный банк». Оно состоится только 21 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Также из определения суда стали известны некоторые подробности спора. В иске речь идёт «о взыскании задолженности по соглашению № 43 об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от 09.09.2005 года в размере 87 496 886,49 евро, начисленных процентов в размере 7 783 613,61 евро; 333 937 300,03 доллара США, начисленных процентов в размере 70 666 198,92 доллара США».

Дело на 23,3 млрд рублей слушается с конца июля 2022 года. Иск приняла к производству судья Нечипоренко.

Напомним, после решения Верховного суда Украины от августа 2021 года, запрещающего Сбербанку использовать на Украине свою торговую марку, российский банк переименовал «дочку» в АО «Международный резервный банк». В мае 2022 года банк прибрала к рукам СНБО Украины, заявив о принудительном изъятии актива.

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