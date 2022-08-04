Москва, 4 августа, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы назначил дату первого заседания по иску Сбербанка к его бывшей «дочке» — АО «Международный резервный банк». Оно состоится только 21 февраля 2023 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Также из определения суда стали известны некоторые подробности спора. В иске речь идёт «о взыскании задолженности по соглашению № 43 об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от 09.09.2005 года в размере 87 496 886,49 евро, начисленных процентов в размере 7 783 613,61 евро; 333 937 300,03 доллара США, начисленных процентов в размере 70 666 198,92 доллара США».

Дело на 23,3 млрд рублей слушается с конца июля 2022 года. Иск приняла к производству судья Нечипоренко.

Напомним, после решения Верховного суда Украины от августа 2021 года, запрещающего Сбербанку использовать на Украине свою торговую марку, российский банк переименовал «дочку» в АО «Международный резервный банк». В мае 2022 года банк прибрала к рукам СНБО Украины, заявив о принудительном изъятии актива.

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