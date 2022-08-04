Вашингтон, 4 августа, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил о готовности незамедлительно подписать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому военному блоку НАТО, приветствовав решение Сената Конгресса США, дающее ему такую возможность. Об этом говорится в распространённом 3 августа заявлении пресс-службы Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Джо Байден «Я с нетерпением жду того, чтобы подписать протоколы о присоединении (к НАТО), и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с очень боеспособными вооружёнными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории».

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США 3 августа одобрил ратификацию протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу НАТО.