4 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 07:43 — REGNUM Угрозы Пекина не будить «спящего дракона» успеха не возымели. Дракон так и не проснулся — не по тому ли, что это величественное животное существует только в легендах? Такой вывод сделали популярные телеграм-каналы после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси беспрепятственно посетила Тайвань.

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В те короткие часы, когда самолет с американским политиком приближался к острову, внимание всех популярных сообществ было приковано только к этому процессу. Обо всем остальном они забыли, все остальные новости мировой и региональной политики ушли на второй план. Казалось, что во всем новостном сегменте Telegram осталось только три вещи: самолет с Пелоси, Тайвань и Народно-освободительная армия Китая, чья военная техника была стянута к побережью ближайшей к острову провинции континентальной КНР.

По мере того как самолет продвигался все ближе к острову, телеграм-каналы все активнее брались прогнозировать исход этого процесса. Одни писали, что Пелоси не хватит духу приземлиться, другие прочили начало третьей мировой войны, и лишь немногие отстраненно наблюдали за процессом, анализируя его возможный исход.

«Через 15 минут посмотрим, кто «великая держава»: США или Китай. Мы о себе не говорим», — написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Время показало, что «великой державой» в понимании миллионов людей оказались все-таки США. В последние минуты телеграм-каналы пестрили многочисленными сообщениями о том, что Китай направил свои истребители в сторону Тайваня, и мир затаил дыхание. Но потом те же самые ТГ-каналы начали публиковать кадры с приземлением самолета, а затем и протокольной фотосъемкой Пелоси с тайваньскими высокопоставленными политиками прямо в аэропорту.

«Ну и зачем было столько нагонять жутей, пугать людей, шум поднимать, когда можно было так спокойно дать прилететь бедной старушке в Тайвань? Можно же было тихо и молча всё завершить, так нет, бедную бабусю несколько часов пугали истребителями, ПВО, эсминцами и громкими заявлениями», — прокомментировал произошедшее в своем ТГ-канале Кадыров.

Эту же мысль только другими словами высказали и другие популярные телеграм-каналы. По их оценке, отсутствие жесткой моментальной реакции со стороны официального Пекина вкупе с многочисленными предостережениями на грани угроз стало проявлением слабости. Однако чуть позже пошли другие, не столь категоричные оценки.

«По поводу событий вокруг Тайваня и посещения его Ненси Пелоси я могу добавить к тому, что написал неделю назад, только одно. Самая главная ценность для китайца — это Мяньцзы, лицо, репутация в широком понимания этого слова. Работа в Китае меня научила совсем другой логике взаимоотношений как с подчиненными, так и с бизнес-партнерами», — прокомментировал произошедшее телеграм-канал «Империя Кульщика».

В христианской логике признание ошибок, признание положения и покаяние — не осуждаемо, а также не является финальным положением человека, так как за ним всегда следует очищение и исправление. Однако для китайца такое признание означает потерю Мяньцзы, потерю лица, тотальное унижение, которое является не промежуточным, а финальным состоянием, окончанием истории, отмечает автор поста.

«Никогда не делайте так, чтобы китаец потерял лицо, оставьте ему возможность выбраться из ситуации, исправить ошибку. Иначе вы сделаете себе самого страшного врага. Китаец утрется сейчас, но возненавидит Вас до конца жизни и будет мстить до тех пор, пока уже вы не потеряете лицо», — написал канал.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

По его оценке, все те, кто ожидал немедленной реакции Пекина, плохо знакомы с китайским менталитетом. Своим визитом США нанесли Китаю открытое оскорбление. И ответ за это неизбежно последует, убежден администратор ТГ-канала.

«Американский истеблишмент сделал так, что Си Цзиньпинь потерял Мяньцзы и теперь получил себе его в тотальные враги. Не ждите ответа сейчас, Си, может, и не ответит, если у него нет сейчас гарантированного положения для победы. Но точно знайте, что теперь цель для Си — это не победа Китая, а унижение и уничтожение американского истеблишмента», — дал свою оценку канал «Империя Курильщика».

Так или иначе, но произошедшие события во многом на руку России. В этом сходятся почти все телеграм-каналы. Хотя и среди них встречаются авторы, которые убеждены что США теперь начнут «прогибать» Китай и сумеют-таки вбить клин между Пекином и Москвой, но все же большинство сообществ Telegram уверены, что подобный акт неуважения к Китаю приведет к его сближению с Россией.

«Чем больше просчитываешь сценарии после американской провокации по Тайваню, тем больше удивляешься тому, насколько то, что сотворила Пелоси, играет на руку нашей стране. Китай обозлён до предела, и его ненависть к США, которая всегда была, но сдерживалась политической осторожностью руководства КНР, теперь выплеснется по полной, причём в ближайшее время — Си Цзиньпин точно нанесёт ответный удар до ноябрьского съезда КПК. Российско-китайское взаимодействие в противостоянии американскому гегемонизму будет крепнуть», — написал телеграм-канал «Рубеж и Zа Рубеж».

Одновременно своими действиями вокруг Тайваня Вашингтон нанёс ещё один сильный удар по своему международному авторитету, считает автор поста. Одно дело вызывающе демонстрировать гегемонизм в отношении Ирана и даже России, и другое — Китая. Число тех, в ком созрело понимание, что с такой страной, как США, ужиться невозможно, в мире выросло. Соответственно выросло, в том числе и в Китае, число тех, кто с пониманием относится к решаемой Москвой задаче выдавливания американцев и их ставленников с жизненно важных для России земель.

«Поражает, насколько в случае с визитом Пелоси в Тайбэй велика американская внутриполитическая составляющая. Эта выходка подлила горючего в конфликт между демократами и республиканцами и внутри самой Демократической партии, и это, понятно, тоже в нашу пользу. Резко обострять что-то на Украине Байден теперь какое-то время не будет. Самое время усилить удары по режиму Зеленского», — отмечает «Рубеж и Zа Рубеж».

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