Бразилиа, , 03:06 — REGNUM Комитет по монетарной политике центрального банка Бразилии (Copom) на 248-м заседании, прошедшем 3 августа, принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, до 13,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментариях комитета отмечается, что данное решение было принято на основании большого объёма доступной информации, оценки различных сценариев, баланса рисков.

Copom «Неопределённость текущей ситуации как внутри страны, так и в мире… требуют дополнительной осторожности при реализации различных сценариев».

Напомним, до марта 2021 года учётная ставка ЦБ Бразилии шесть лет снижалась, достигнув исторического минимума в 2%. Последнее повышение привело показатель к самому высокому уровню с ноября 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, имеющий реальные шансы вновь возглавить страну, примет участие в съезде Бразильской социалистической партии, который пройдёт в одном из столичных отелей при участии союзных политических организаций и парламентариев.

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