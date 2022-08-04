В Бразилии повысили ключевую ставку до 13,75%
Бразилиа, 4 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Комитет по монетарной политике Центрального банка Бразилии (Copom) на 248-м заседании, прошедшем 3 августа, принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, до 13,75% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В комментариях комитета отмечается, что данное решение было принято на основании большого объёма доступной информации, оценки различных сценариев, баланса рисков.
Напомним, до марта 2021 года учётная ставка ЦБ Бразилии шесть лет снижалась, достигнув исторического минимума в 2%. Последнее повышение привело показатель к самому высокому уровню с ноября 2016 года.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, имеющий реальные шансы вновь возглавить страну, примет участие в съезде Бразильской социалистической партии, который пройдёт в одном из столичных отелей при участии союзных политических организаций и парламентариев.