Москва, 4 августа, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Прогноз погоды на вторую половину текущей недели в Центральной России дал 3 августа в беседе с журналистами главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Как указал специалист, лето в Центральной России, хотя и преодолело так называемый климатический экватор, но не собирается уступать своих позиций. В первые дни августа, по словам метеоролога, лето «включило температурный форсаж», с каждым днём температура воздуха растёт.

Уже 3 августа температура воздуха достигла +27…+29 градусов, но дальше, по словам Тишковца, она будет расти. Воздух днём в ближайшее время прогреется ещё больше, температурный фон в Центральной России 5 и 6 августа может преодолеть отметку в +30 градусов.

На конец первой недели августа в Центральной России будет жаркая погода, днём термометр покажет +27…+32 градуса. Такие показатели выше климатической нормы на 4-5 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве и области в первые дни августа.