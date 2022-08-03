Нью-Йорк, США, 4 августа, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Ядерные объекты на Украине неоднократно подвергались нападениям со стороны украинских военных. Такое заявление сделал 3 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

В частности, российский дипломат рассказал, что в марте текущего года украинские диверсанты дважды совершали нападение на украинские АЭС. 4 марта украинские боевики устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской АЭС, а 9 марта они взорвали линию передачи, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива на Чернобыльской АЭС.

Очередная провокация со стороны киевских военных последовала 27 апреля. В сторону Запорожской АЭС были направлены два беспилотника, которые были идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate производства Польши. Следующая атака беспилотников украинскими войсками произошла 18 июля, а затем Запорожская АЭС была атакована со стороны ВСУ 20 июля.

Вишневецкий предоставил фотографии инцидентов и указал, что постоянные попытки атаковать ядерные объекты на Украине указывают на нацеленность Киева создать предпосылки для ядерной катастрофы. Обо всех провокациях со стороны украинских боевиков Россия регулярно сообщает в МАГАТЭ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявили в МИД России, действия российских военных не наносят никакого ущерба безопасности атомных электростанций (АЭС) на Украине.