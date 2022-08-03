Красноярск, 4 августа, 2022, 02:36 — ИА Регнум. В четверг, 4 августа, в Красноярске переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха +17… +19 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Лето. Набережная на ул. Дубровинского

В 6:30 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 4 на 5 августа ожидается до +11… +12 °C, облачно, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В пятницу, 5 августа, в Красноярске до +16… +18 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +9… +12 °C, без осадков.

В субботу, 6 августа, в Красноярске ожидается до +17… +22 °C днём и до +10… +13°C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 4 августа в Эвенкийском муниципальном районе (МР) местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

На юге Таймырского МР местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.