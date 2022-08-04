Леон, , 02:01 — REGNUM На тихоокеанском побережье Никарагуа 3 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Землетрясение произошло в 15:55 по местному времени (00:55 мск 4 августа). Эпицентр подземных толчков располагался в 19 километрах к юго-востоку от города Леон (144 тысячи жителей) и в шести километрах от населённого пункта Ла-Пас Сентро (32 тысячи жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 138 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сальвадоре 3 августа произошло землетрясение магнитудой 3,9.

Читайте также: Извержение вулкана началось в Исландии

Читайте ранее в этом сюжете: В Сальвадоре произошло землетрясение